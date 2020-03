Ci sarà un biopic su Ric Flair, con il coinvolgimento di Dwayne Johnson

Ric Flair è una delle leggende del wrestling e la sua vita è stata già raccontata in alcuni documentari, come l'apprezzato 30 for 30: Nature Boy, realizzato da ESPN. Di recente, però, il sedici volte campione del mondo ha parlato di alcune interessanti novità, inclusa un progetto che coinvolgerà Dwayne "The Rock" Johnson.

Durante la trasmissione SiriusXM Busted Open, condotta da David Lagreca e dall'hall of famer Mark Henry, Flair ha infatti raccontato alcuni dei progetti in sviluppo o che gli piacerebbe realizzare. "Ho parlato con Dwayne Johnson, Dany Garcia e Hiram Garcia e loro collaboreranno con me in alcuni progetti e faranno un film con me, con la WWE e con Sue Levinson, che ora lavora con la WWE e sta facendo un lavoro eccezionale, oltre ad avere una grande formazione. Non appena le cose riprenderanno a girare, farò quel film". Stando alle parole del Nature Boy, dunque, sembra che il progetto sia già avviato e che si stia aspettando il placarsi dell'emergenza Coronavirus per far entrare i lavori nel vivo.



Ma Flair, così come sul ring, è un fiume in piena di idee e non vorrebbe accontentarsi con la biografia della sua vita. L'altro progetto in cantiere, infatti, è una serie televisiva: "ho molti input e ho uno show televisivo che uscirà quando Hollywood riprenderà a operare". In questo caso, ci si concentrerà su un periodo specifico della vita di Flair, ossia durante gli anni Ottanta, quando si affermò come Nature Boy e fondò una delle stable più conosciute del wrestling, i Four Horsemen.



Di recente, The Rock ha parlato della sua paura di lasciare il wrestling per tentare di sfondare nel mondo del cinema. Un'impresa che, come ben sappiamo, è decisamente riuscita. Vi lasciamo dunque con il trailer di Jungle Cruise, il prossimo film con Dwayne Johnson.