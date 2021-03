BioShock, una serie TV su Netflix? L'improbabile rumor

Diversi anni fa si era pensato di portare sul grande schermo BioShock, la celebre saga videoludica di 2K Games, ma i progetti andarono in fumo, e non se ne fece più nulla. Ma se adesso Netflix prendesse le redini della situazione e la trasformasse, diciamo, in una serie tv?

Gore Verbinski voleva farci un film da 200 milioni, Jamie Dornan e Eddie Redmayne avevano partecipato ai casting, l'interesse per l'IP era tanta... Ma tutto si risolse in un niente di fatto.

Era ciò che accadeva negli scorsi anni, cercando di portare avanti un progetto di cui si parlava già da prima del 2010, nel tentativo di trasporre per il grande schermo la saga videoludica che debuttò nel 2007 e tanti giocatori ha entusiasmato da allora.

Ma adesso siamo nel 2021, e non abbiamo ancora un adattamento live-action che possa accontentare i fan del franchise.

Tuttavia, di recente si è iniziato a parlare di una possibile serie tv in sviluppo per la piattaforma di streaming Netflix, e sebbene non abbiamo ancora validi motivi per credere che si tratti di qualcosa di più di semplici voci, è interessante pensare alle opportunità che una scelta del genere potrebbe fornire all'IP.

Dopotutto, Netflix è la casa di The Witcher, a breve ospiterà anche lo show di Resident Evil e una serie animata di Splinter Cell, e ha tanti altri titoli in catalogo e in cantiere che potrebbe renderla la dimora perfetta per non solo una serie, ma addirittura un universo televisivo ispirato a BioShock.

I soldi difficilmente mancherebbero, garantendo se non la qualità affettiva della serie, almeno un budget di partenza adeguato, e con le menti creative a disposizione al momento, e la serietà con cui ci si approccia negli ultimi anni a questo tipo di progetti, non sarebbe certo un azzardo dire che il risultato potrebbe davvero essere notevole.

