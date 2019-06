Il Birmingham City presenta le maglie per la nuova stagione in stile Peaky Blinders

Peaky Blinders è una delle serie più apprezzate degli ultimi anni. Creata da Steven Knight, è ambientata a cavallo tra gli anni '10 e gli anni '20 del XX secolo nella proletaria città delle West Midlands, Birmingham. Per suggellare il legame con lo show il Birmingham City, team calcistico della città, ha pensato ad una presentazione particolare.

Il team tifato dai Bluenoses tenterà la scalata all'élite del calcio anglosassone nella prossima stagione, dopo otto anni di purgatorio in Football League Championship.

Per presentare la divisa da gioco della stagione 2019/2020, il club ha pensato ad una maniera insolita per proporre al pubblico per la prima volta il look che accompagnerà sul rettangolo verde i giocatori la prossima annata.

I calciatori si sono improvvisati attori e hanno vestito i panni dei protagonisti di Peaky Blinders in un video successivamente pubblicato sui canali social del Birmingham City.



Nel filmato si vedono i calciatori ritrovarsi fuori dalle oro case esattamente vestiti come i personaggi dello show, e palleggiare con un pallone d'epoca.

Poco dopo i protagonisti del video improvvisamente indossano la divisa ufficiale del Birmingham che i tifosi vedranno nel corso della prossima stagione nello storico stadio cittadino, il St. Andrew's.

La maglia firmata Adidas contiene il colore sociale del club, il blu, con le rifiniture bianche e i bordi gialli, e pantaloncini con calzettoni blu.

Una divisa piuttosto classica ma a spiccare quest'anno è stata la presentazione. In attesa della quinta stagione è stato comunicato che Peaky Blinders continuerà fino alla settima e poi chiuderà, con ogni probabilità, i battenti.

Nel frattempo recuperate la recensione della quarta stagione dello show per prepararvi al meglio al prossimo ciclo di episodi.