Bizarro TV: che fine ha fatto la serie DC annunciata nel 2019?

Da circa 2 anni la serie Bizzarro TV brancola nel buio più totale. Dopo l'annuncio arrivato nel 2019 non sono mai arrivate nuove informazioni a riguardo. Inizialmente lo show avrebbe dovuto debuttare nel 2020, ma ciò non è ovviamente avvenuto.

Non è chiaro se il progetto sia slittato a causa della pandemia o se, invece sia stato proprio del tutto accantonato. Per ora dalla DC tutto tace. Per quanto ne sappiamo Bizzaro Tv sarebbe dovuta essere una serie multimediale, con episodi piuttosto brevi, quasi del tutto simili ai cortometraggi che a volte accompagnano i film d'animazione DC Universe.

La serie dovrebbe essere una vetrina di stili sperimentali e voci creative che saranno un mix tra live-action e animazione. Bizarro TV non si dovrebbe concentrare di certo sul solo clone fallito di Superman, bensì su una folta schiera di supereroi di cui fanno parte Space Cabbie, Ambush Bug, Slam Bradley e The Creeper.

Il progetto di Bizarro TV potrebbe essersi arenato a causa della chiusura della piattaforma streaming DC. Questa infatti garantiva la presenza di show di nicchia che non necessariamente avrebbero incontrato un ampio consenso da parte del pubblico. Adesso invece, la maggior parte delle produzioni DC sono confluite in HBO Max, e questo obbliga a scegliere progetti che possano interessare una fetta ben più corposa del pubblico.