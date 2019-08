La bizzarra idea di Tom Hardy per il ruolo di Alfie Solomons in Peaky Blinders

Tom Hardy ha interpretato il ruolo di Alfie Solomons in Peaky Blinders e pare abbia avuto una bizzarra ispirazione per il suo personaggio, uno dei più apprezzati dai fan della serie. Hardy ha pensato infatti che quell'uomo fosse, essenzialmente, un orso. A ricordare la sua strana conversazione con l'attore è stato il regista Colm McCarthy.

"La questione di Tom Hardy era pazzia, una cosa folle...voleva parlarmi di quello che pensava di fare e ha iniziato questa conversazione nella quale diceva di essere un orso" ha spiegato Colm McCarthy "Ed era tipo 'sono un buon orso, e poi sono un cattivo orso, e se mi arrabbio sono un orso spaventoso' e quindi io gli chiesi 'Vuoi avere la barba?' e lui 'Si' ed io 'Fantastico, suona fantastico, è malvagio'".



Alfie Solomons è un personaggio che compare dalla seconda alla quarta stagione di Peaky Blinders; si tratta del leader di una gang ebraica, a Camden Town. Un uomo violento e imprevedibile tanto quanto brillante e intelligente.

Per quanto riguarda la quinta stagione dello show, Anya Taylor-Joy è nel cast, mentre pare che il creatore dello show abbia in mente già delle idee per la sesta e settima stagione. Peaky Blinders è stata creata da Steven Knight, con il quale Tom Hardy aveva già lavorato nel film Locke, uscito nel 2013.

Lo show è ambientato a Birmingham nel periodo successivo alla Prima Guerra Mondiale.