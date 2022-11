Black Adam, il film di The Rock battuto al box office da una serie tv su Gesù

La scorsa settimana Black Adam ha ceduto il primo posto al box office a Black Panther Wakanda Forever, ma in questo nuovo week-end le cose non sembrano essere migliorate per il film di Dwayne Johnson, che si è visto superare da una serie tv su Gesù.

Stiamo parlando di The Chosen, con Fathom Events che negli Stati Unitiha scelto di proiettare i primi due episodi della terza stagione in 2009 sale, una decisione che a quanto pare ha dato buoni frutti: stando ai numeri riportati da Variety, infatti, The Chosen incasserà 10 milioni di dollari, e prenderà il secondo posto della classifica dietro a Black Panther: Wakanda Forever e davanti al nuovo arrivato The Menu con Anya Taylor-Joy. Black Adam invece arriverà quarto, con un incasso di 1,5 milioni sull'intero week-end che porteranno 156 milioni il totale a livello domestico al suo quinto fine settimana di programmazione.

Ambientata nel I secolo, come facilmente intuibile The Chosen racconta la vita e le imprese di Gesù e delle diverse persone che incrociarono il suo cammino. La serie è interpretata da Jonathan Roumie nei panni di Gesù, al fianco di Shahar Isaac, Elizabeth Tabish, Paras Patel, Noah James, Janis Dardaris, Lara Silva e tanti altri. La serie è stata creata dal regista americano Dallas Jenkins, il cui obiettivo era quello dar vita ad uno show che potesse racontare Gesù per il binge-watching: la cosa curiosa è che negli Stati Uniti guardare la serie è gratis, il pubblico può scegliere di donare la cifra che preferisce per finanziare la produzione delle stagioni future. Di certo questo sorprendente successo nelle sale farà la fortuna del progetto.

Nel frattempo, The Rock è convinto che Black Adam possa superare Fast 9.