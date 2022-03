Black Bird, le prime immagini della serie thriller Apple TV+ con Taron Egerton

Apple TV+ svela le prime immagini di Black Bird, una nuova serie sui toni del thriller psicologico creata e prodotta da Dennis Lehane, già autore dei soggetti di Shutter Island e Gone Baby Gone. A interpretare il protagonista Jimmy Keene sarà Taron Egerton, che vediamo nelle prime foto della serie.

La nuova serie Apple TV+ in 6 episodi sarà l'adattamento dell'opera autobiografica “In with the Devil: A Fallen Hero, a Serial Killer, and a Dangerous Bargain for Redemption” scritta da James Keene e Hillel Levin. Ispirata alla sua vera storia, Black Bird racconterà la storia di Jimmy Keene, campione di football nel suo liceo nonché figlio di un poliziotto decorato, che viene condannato a 10 anni di prigione per spaccio.

Una volta entrato in carcere, Keene viene messo di fronte a una scelta cruciale: essere spostato in una prigione di massima sicurezza per criminali malati di mente e fraternizzare con il serial killer Larry Hall (interpretato da Paul Walter Hauser), oppure rimanere dov'è e portare a termine la sua pena, senza la possibilità di usufruire della libertà condizionata.

Keene realizza velocemente che l'unica via d'uscita per lui è quella di ottenere una confessione dal serial killer, per poter permettere il ritrovamento dei cadaveri delle sue giovani vittime prima della sentenza d'appello. Riuscirà a ricavare la verità dal sospettato assassino?

Black Bird debutterà con i primi 2 episodi in streaming su Apple TV+ il prossimo 8 luglio: a seguire, le nuove puntate usciranno con cadenza settimanale, ogni venerdì.

Insieme a Egerton e Hauser, fanno parte del cast di Black Bird anche Sepideh Moafi, Greg Kinnear e Ray Liotta. I primi tre episodi sono diretti dal regista belga nominato agli Oscar Michaël R. Roskam, che è anche produttore esecutivo della serie, insieme a Lehane ed Egerton.

Di recente, l'attore britannico che interpreterà il protagonista della serie ha avuto un piccolo incidente che si è risolto per il meglio: nelle scorse settimane, si è diffusa la notizia dello svenimento sul palco di Taron Egerton durante una performance a teatro. Per fortuna l'attore si è ripreso presto, tornando a calcare il palco per il suo spettacolo, Cock.

Nell'attesa del debutto estivo di Black Bird, non perdetevi le nuove uscite Apple TV+ di aprile!