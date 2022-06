Black Bird, il trailer ufficiale della serie Apple TV+ svela l'ultimo ruolo di Ray Liotta

Apple TV+ ha diffuso il primo trailer ufficiale di Black Bird, la serie thriller che segnerà l'ultimo ruolo televisivo interpretato dal defunto Ray Liotta, scomparso lo scorso 26 maggio in Repubblica Dominicana, dove si trovava da qualche tempo per le riprese del suo nuovo film, Dangerous Waters.

Dopo aver svelato le prime immagini di Black Bird oltre due mesi fa, Apple TV+ mostra le prime immagini della sua nuova serie che promette di essere un thriller psicologico crudo e pieno di suspense, uno show sviluppato e prodotto dall'acclamato autore Dennis Lehane.

Quando sei in prigione, faresti qualunque cosa per uno spiraglio di libertà, persino affrontare un sospettato di omicidio. Ispirata alla vera storia raccontata nel libro di memorie "In With The Devil: A Fallen Hero, A Serial Killer, and A Dangerous Bargain for Redemption" di James Keene e Hillel Levin, la serie debutterà il prossimo 8 luglio su Apple TV+ con i primi 2 episodi.

Black Bird racconterà la storia di Jimmy Keene (interpretato da Taron Egerton), campione di football nel suo liceo e figlio di un poliziotto decorato che viene condannato a 10 anni di prigione per spaccio. Una volta entrato in carcere, Keene viene messo di fronte a una scelta cruciale: essere spostato in una prigione di massima sicurezza per criminali malati di mente e fraternizzare con il serial killer Larry Hall (Paul Walter Hauser), oppure rimanere dov'è e portare a termine la sua pena, senza la possibilità di usufruire della libertà condizionata.

Il ragazzo realizza velocemente che l'unica via d'uscita per lui è quella di ottenere una confessione dal serial killer per poter permettere il ritrovamento dei cadaveri delle sue giovani vittime prima della sentenza d'appello. Riuscirà a ricavare la verità dal sospettato assassino?

Insieme a Egerton e Hauser fanno parte del cast di Black Bird anche Greg Kinnear, Sepideh Moafi e il compianto Ray Liotta nei panni del padre di Jimmy, Big Jim Keene. Dopo la puntata d'esordio dell'8 luglio, gli episodi usciranno a cadenza settimanale ogni venerdì fino al 5 agosto.