Black Doves, anche Keira Knightley nella serie tv di spie di Netflix

Dopo la recente notizia della partecipazione di Keira Knightley al thriller distopico Conception, arriva la conferma della sua presenza nel cast di Black Doves, serie di spionaggio targata Netflix.

Come rivelato da un precedente annuncio, l'attrice britannica reciterà al fianco di Ben Whishaw e Sarah Lancashire. Black Doves è creata e scritta da Joe Barton, già autore di numerose opere televisive (a questo proposito, vi lasciamo alla nostra recensione di Progetto Lazarus, di cui Barton è showrunner). Black Doves è prodotto per Netflix da "Noisy Bear" di Joe Barton e da "Sister" di Elizabeth Murdoch, insieme a Jane Featherstone e Chris Fry. La serie sarà diretta da Alex Gabassi (dietro la macchina da presa in The Crown) e Lisa Gunning (regista di alcune puntate di Ragazze Elettriche). Tra i produttori, anche Harry Munday. Ancora non è stata resa nota la data di uscita di Black Doves in piattaforma.

Ma di che cosa parlerà Black Doves? Secondo la sinossi ufficiale, la serie ambientata a Londra nel periodo natalizio ha come protagonista Helen Webb (Knightley), arguta e con i piedi per terra, moglie e madre devota ma anche spia professionista. Da dieci anni, la donna riferisce i segreti di suo marito (che fa il politico) alla misteriosa organizzazione segreta per cui lavora: The Black Doves. Quando il suo amante Jason (Andrew Koji) viene assassinato, la sua capo-spia, l'enigmatica Reed (Sarah Lancashire) chiama un vecchio amico di Helen, di nome Sam (Ben Whishaw), per tenerla al sicuro. Helen e Sam uniranno le loro forze per scoprire chi abbia ucciso Jason, scoprendo poi una cospirazione su larga scala, che collega il mondo "sotterraneo" di Londra ad un'incombente crisi geopolitica.

