Black Hammer: Legendary prepara un universo condiviso di film e serie tv

Lo scorso novembre Legendary è riuscita ad ottenere i diritti per adattare Black Hummer, la serie di fumetti ideata da Jeff Lemire e pubblicata dalla Dark Horse nel 2015. Con una serie tv già in sviluppo, lo studio ha intenzione di dare vita ad un vero e proprio universo condiviso tra grande e piccolo schermo.

"Legendary ha i diritti di tutto l'universo, non solo di una storia" ha dichiarato Lemire durante un'intervista con Comicbook.com. "E' un adattamento veramente ambizioso e al momento sto lavorando al primo tassello, scrivendo la sceneggiatura del primo progetto con il quale speriamo di dare il via ad un universo di film e serie tv."

Il fumettista ha confermato che il progetto prevede un legame totale tra i film che usciranno cinema e gli show per il piccolo schermo, tanto che, se tutto andrà come previsto, alcuni personaggi potrebbero apparire in entrambi i medium. Per Lemure questo progetto non ha limiti.

Black Hammer racconta, attraverso un'epica saga con storie intrecciata, le imprese degli eroi e villain di Spiral City. La serie in sviluppo è descritta come un superamento dei limiti di una storia supereroistica, con metafore sull'esperienza umana e una forte caratterizzazione dei personaggi. Vi piace quest'idea dell'universo condiviso? Fatecelo sapere nei commenti!