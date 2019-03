Black-ish: ABC lancia il casting per un episodio flashback

Secondo le ultime notizie la serie Black-ish sta per lanciare una casting call per un episodio flashback che potrebbe portare ad uno spinoff prequel.

ABC ha annunciato il casting per un imminente episodio flashback di Black-ish, che potrebbe portare a una serie spinoff prequel, secondo quanto riportato da Deadline. Quel che già si sa è che tra i membri del cast sono già stati scritturati ci sono Anders Holm (Workaholics, The Mindy Project) e Tika Sumpter (The Haves and the Have Nots); Arrica Himmell (Before You Know It) nterpreta adolescente Rainbow nell'episodio flashback. Co-protagonisti saranno Gary Cole (Veep), Mykal-Michelle Harris (Big Little Lies 2) e il nuovo arrivato Ethan William Childress.

Il prossimo episodio di Black-ish si concentrerà su Rainbow, la matriarca della famiglia interpretata da Tracee Ellis Ross. L'episodio potrebbe potenzialmente servire da backdoor per il prequel in questione, il che consentirebbe ad ABC di valutare le potenzialità di questo spinoff prequel. Il lavoro della Ellis Ross in Black-ish le ha permesso di ottenere tre nomination consecutive agli Emmy come Migliore Attrice.