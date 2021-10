Black-Ish: Michelle Obama apparirà nella stagione finale!

Nel Febbraio di quest'anno Star è sbarcato su Disney+, e con esso anche diverse serie. In quell'occasione abbiamo avuto la fortuna di intervistare un attore di Black-ish, celebre sitcom della ABC che per la sua ultima stagione riserverà una sorpresa: Michelle Obama farà infatti un'apparizione.

Lo abbiamo scoperto da uno scatto pubblicato su Instagram dalla pagina ufficiale di Black-ish, in cui vediamo la ex First Lady insieme al cast della serie. Lo show creato da Kenya Barris, nella prossima e ultima stagione continuerà a raccontare storie che parlano degli eventi recenti attraverso la famiglia Johnson. Si tratteranno dunque temi come la pandemia, il voto, il razzismo sistemico e il movimento per le ingiustizie sociali.

Michelle Obama vestirà i panni di se stessa, ma non si sa bene quando nella stagione la vedremo. In ogni caso al suo fianco ritroveremo il vecchio cast principale: Anthony Anderson sarà Andre “Dre” Johnson, Trace Ellis Ross vestirà i panni di Rainbow Johnson, Yara Shahidi come Zoey Johnson, Marcus Scribner interpreterà Andre Johnson Jr., Miles Brown come Jack Johnson, Marsai Martin nei panni di Diane Johnson.

L'ottava stagione andrà a chiudere il ciclo di avventure della famiglia Johnson, e farà il suo debutto negli USA, e si spera anche in Italia, nel 2022.