Black Lightning 2: ecco a voi il primo poster della nuova season!

La seconda stagione di Black Lightning, come abbiamo riportato anche oggi, vedrà una chiamata casting piena di nuove entrate e ora ecco il primo poster ufficiale.

"Azione ad alto voltaggio", questo ci dice la didascalia della locandina ufficiale della seconda stagione di Black Lightning. Oggi abbiamo anche riportato la news di una nuova casting call che vedrà l'arrivo di nuovi personaggi direttamente dalle pagine dei fumetti ma questo poster promo è davvero accattivante e dunque dategli pure un'occhiata in calce ala notizia.

La seconda stagione delle avventure di Fulmine Nero arrivano su The CW l'8 ottobre prossimo.

Sinossi della stagione 1 di Black Lightning: "Jefferson Pierce (Cress Williams) è un uomo che lotta per mantenere un segreto. È padre di due figlie e preside di una scuola superiore che funge anche da rifugio sicuro per i giovani di un quartiere malfamato di New Orleans pieno di violenza; è un eroe per la sua comunità. Nove anni fa però, Pierce era un eroe di tipo diverso. Dotato del potere sovrumano di sfruttare e controllare l'elettricità, ha usato in passato quei poteri per mantenere al sicuro le strade della sua città nei panni del vigilante mascherato Black Lightning. Tuttavia, dopo troppe notti nelle quali ha messo a rischio la sua vita e vedendo gli effetti della perdita e i danni che il suo alter ego stava infliggendo alla sua famiglia, ha lasciato il costume e la sua doppia identità per trasformarsi nel preside e padre di famiglia di cui avevano bisogno i suoi cari. Scegliendo di aiutare la sua città senza usare i suoi superpoteri, ha visto le sue figlie Anissa (Nafessa Williams) e Jennifer (China Anne McClain) crescere in giovani donne forti, anche se il suo matrimonio con la madre delle ragazze, Lynn (Christine Adams), ne ha sofferto. Quasi un decennio dopo, i giorni di lotta al crimine di Pierce sono stati lasciati da tempo alle spalle ... o almeno così pensava. Ma con il crimine e la corruzione che si diffondono a macchia d'olio, e e quelli che ama nel mirino della banda locale The One Hundred, Black Lightning ritorna per salvare non solo la sua famiglia, ma anche l'anima della sua comunità."