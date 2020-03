Black Lightning 3: l'epico scontro con Gravedigger nelle foto dell'episodio finale

Lo scontro tra Jefferson Pierce e Gravedigger è sempre più vicino e adesso possiamo notare qualche dettaglio in più dopo che il network The CW ha reso pubbliche delle foto tratte dall'episodio finale della terza stagione di Black Lightning.

Dopo il finale di Crisi sulle Terre Infinite, il grande evento crossover che ha coinvolto la maggior parte delle serie DC di The CW e che ha rivoluzionato l'intera struttura narrativa dell'Arrowverse, il personaggio interpretato da Cress Williams si troverà di fronte a un evento che rischia di gettare Freedom nel caos: la battaglia con Gravedigger (Wayne Brady).

Dopo il quindicesimo episodio, il pericoloso villain ha mostrato una forza difficilmente contrastabile, dovuta gli effetti del siero di Lynn (Christine Adams) che gli permettono di assorbire un numero sconfinato di poteri. Nelle pubblicate dal network statunitense - che trovate in fondo all'articolo - è possibile notare Gravedigger affrontare Lynn mentre imbraccia un fucile. Tra le tante foto è presente anche Thunder (Nafessa Williams), un pensieroso Tobias (Marvin Jones III) e l'ispettore Bill Henderson. Per quest'ultimo si tratta della sua ultima apparizione nello show, dopo l'addio di Damon Gupton a Black Lightning.

The Book of War: Chapter Three: Liberation sarà trasmesso negli Stati Uniti il prossimo 9 marzo, mentre in Italia la terza stagione sarà disponibile a partire dal 26 marzo all'interno della piattaforma streaming di Netflix.