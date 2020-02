Black Lightning 3: pubblicata la sinossi dell'episodio finale

La terza stagione della serie Black Lightning sta per concludersi. Scopriamo qualche dettaglio in più sull'episodio finale dopo che il network The CW ha reso pubblica la sinossi di The Book of War: Chapter Three: Liberation.

Mancano poche settimane e poi ci sarà l'atteso confronto tra il protagonista Jefferson Pierce e il Gravedigger di Wayne Brady, in uno scontro che si preannuncia fondamentale per il destino di Freeland.

All'interno di Black Lightning, Gravedigger - il cui vero nome è Tyson Sykes - è un membro dell'esercito americano che ha partecipato alla seconda guerra mondiale, che nel corso degli anni è diventato una sorta di super soldato, per via di un esperimento che ne ha potenziato varie caratteristiche, come la forza, la capacità tattica e il combattimento corpo a corpo. Successivamente alla conclusione dello scontro bellico, l'uomo non tornò negli Stati Uniti ma si stabilì in Markovia.

Ecco la sinossi ufficiale resa disponibile dal network statunitense 'Black Lightning (Cress Williams) deve affrontare Gravedigger (La guest star Wayne Brady 'Whose Line Is It Aniway'). Christine Adams, Nafessa Williams, China Anne McClain, James Remar, Damon Gupton, Marvin Jones III e Jordan Calloway sono presenti nel cast. L'episodio, scritto da Charles D. Holland, sarà diretto da Salim Akil'.

Lo scorso gennaio Black Lightning ha preso parte, insieme alle altre serie di The CW, al grande evento crossover Crisi sulle Terre Infinite che ha avuto delle conseguenze anche nella trama principale dello show, come sottolineato dalle parole di Christine Adams sulla Crisi. Per quanto riguarda il debutto della terza stagione in Italia, infine, non è disponibile ancora nessuna notizia ufficiale.