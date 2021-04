Black Lightning 4, l'FBI in azione nell'ottavo episodio

The CW ha pubblicato la sinossi ufficiale di The Book of Ruin: Chapter Three, ottavo episodio della quarta e ultima stagione di Black Lightning. La puntata andrà in onda lunedì 19 aprile, a una settimana di distanza dal pilot dello spin-off dedicato a Painkiller.

Stando alle scarne anticipazioni messe a disposizione del pubblico, sembra che Jefferson si ritroverà a trattare con l'FBI. La sinossi di The Book of Ruin: Chapter Three recita infatti:

"Problemi - L'FBI fa visita a Jefferson (Cress Williams). Nel frattempo, Anissa (Nafessa Williams) sorprende Grace (Chantal Thuy)". Fanno parte del cast, tra gli altri, anche Christine Adams, James Remar, Marvin Jones III e Jordan Calloway. L'episodio 8 di Black Lightning è stato scritto da Andre Edmonds ed è diretto da Bille Woodruff.

L'attenzione del pubblico, intanto, sembra focalizzata sullo spin-off su Painkiller, in cui saranno presenti anche Thunder e Lightning. "Penso che volevo soprattutto tornare ad avere a che fare con la famiglia Pierce" ha raccontato qualche tempo fa lo showrunner Salim Akil. "Avevamo concluso con la fine della guerra markoviana. Volevo tornare dalla famiglia e vedere che aspetto ha il trauma, e come fai a guarire te stesso. [...] Il trauma cambia le persone e ho voluto esplorare l'idea del trauma, specialmente nelle famiglie afroamericane, perché non tutti noi, ma troppi di noi vivono in aree in cui la violenza armata e il crimine sono all'ordine del giorno, e nessuno sta facendo nulla per cercare di risolvere o denunciare il problema."