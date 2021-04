Black Lightning 4, The Book of Reunification: azione e sorprese nella trama dell'episodio

In attesa della conclusione di The Book of Ruin il prossimo 26 aprile, CW ha rivelato la sinossi ufficiale dell'ultimo Libro di Black Lighning 4, stagione finale della serie. Stiamo parlando del decimo episodio dello show, "The Book of Reunification: Chapter 1", che andrà in onda a inizio maggio in America.

Questa la sinossi ufficiale: "Black Lightning invia a Gambi un SOS. Nel frattempo Lynn si ritrova in guai seri. Nel cast dell'episodio troviamo anche Nafessa Williams e Marvin Jones III".



Black Lightning è stata gestita come una serie a sé stante, è stata infatti prodotta ad Atlanta, anzichè a Vancouver, dove vengono girate le altre serie della CW di Berlanti. La scorsa stagione, durante l'evento di Crisis on Infinite Earths, i mondi in cui si svolgono sia Black Lightning che Supergirl sono stati fusi nella linea temporale principale, ed entrambi i personaggi si sono uniti a una squadra che è essenzialmente la versione dell'Arrowverse della Justice League.



Gli eventi iniziali dell'ultima stagione, inoltre, sono stati ispirati a fatti realmente accaduti. In merito, ecco il precedente commento di Salim Akil, showrunner della serie: "L'inizio è ispirato alle vicende di Elijah McCain, un giovane ragazzo ucciso in Colorado. La nostra è una scena molto equilibrata, trovate lo ying e lo yang, in un momento Jefferson si sente nel giusto per il suo lavoro con i poliziotti, poi si sente quasi un giustiziere mentre affronta un membro di una gang, perché in quel momento non sta cercando di salvare nessuno. Voleva vendicarsi, quella scena mi è piaciuta perché è chiaro lo ying e lo yang. Affronteremo le conseguenze del suo gesto, sarà divertente, come quando Batman o Superman sono diventati cattivi".



The Book of Reunification: Chapter 1 andrà in onda su CW il prossimo 3 maggio 2021.