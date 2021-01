Black Lightning 4, il primo trailer della stagione finale: svelata la trama della premiere

The CW ha diffuso in rete il primo trailer della quarta e ultima stagione di Black Lightning, il cui primo episodio, intitolato "The Book of Reconstruction: Chapter One", ha un debutto previsto per il prossimo 8 febbraio negli Stati Uniti.

Potete visionare il video in alto, mentre grazie a Comicbook.com possiamo rivelarvi la sinossi ufficiale della premiere: "Jefferson Pierce (Cress Williams) è ancora in lutto per la morte del suo vecchio amico, il detective Henderson. Nel frattempo, Gambi (James Remar) si trova di fronte ad un'interessante opportunità. Infine, Lynn (Christine Adams) e Jefferson non sono ancora in grado di guardarsi negli occhi."

Scritto e diretto da Salim Akil, l'episodio vede nel cast anche Nafessa Williams, China Anne McClain, Marvin Jones III, e Jordan Calloway.

La scorsa stagione, durante l'evento crossover Crisi sulle Terre Infinite, i mondi in cui si sono svolti sia Black Lightning che Supergirl sono stati fusi nella linea temporale principale, ed entrambi i personaggi si sono uniti a una squadra che è essenzialmente la versione dell'Arrowverse della Justice League. Il quarto arco narrativo sarà dunque prima stagione completa della serie ambientata su Earth-Prime e ha, in teoria, il potenziale per generare alcune storie crossover con altri show dell'Arrowverse come The Flash e Batwoman.