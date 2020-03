Black Lightning affronta Gravedigger nel promo dell'episodio finale della terza stagione

Siamo giunti alla resa dei conti in Black Lightning. La prossima settimana, infatti, andrà in onda l'episodio conclusivo della terza stagione, The Book of War: Chapter Three: Liberation, in cui assisteremo allo scontro tra Jefferson Pierce (Cress Williams) e Gravedigger (Wayne Brady). Per l'occasione, The CW ha pubblicato un video di anteprima.

La guerra contro Markovia è arrivata anche a Freeland e Black Lightning dovrà lottare non solo per le sorti della città, ma anche per quelle di tutti i metaumani. Per far ciò, dovrà superare l'ostacolo che risponde al nome di Tyson Sykes. Inoltre, dopo aver scoperto le origini di Gravdigger, è arrivata anche la rivelazione che il villain è imparentato con Freccia Nera e dunque la battaglia tra i due assumerà dei toni ancora più drammatici. Come al solito, trovate il video in cima alla notizia.



Leggiamo dunque la sinossi di Black Lightning 3x16: "Black Lightning affronta Gravedigger. Sono presenti nel cast anche Christine Adams, Nafessa Williams, China Anne McClain, James Remar, Damon Gupton, Marvin Jones III e Jordan Calloway. L'episodio, scritto da Charles D. Holland, sarà diretto da Salim Akil".

Come pensate che si concluderà la stagione?

Ricordiamo che l'episodio finale della terza stagione di Black Lightning verrà trasmesso su The CW il 9 marzo 2020.