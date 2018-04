Black Lightning: ammiriamo le prime foto dello spaventoso scontro tra eroi e criminali!

The CW ha rilasciato nuove foto promozionali per "The Resurrection and the Light: The Book of Pain”, il penultimo episodio della prima stagione di Black Lightning che verrà trasmesso martedì prossimo. Un nuovo scontro fra gli eroici vigilanti ed i peggiori criminali di Freeland è ormai dietro l’angolo!

Come anticipato dal trailer pubblicato solo qualche giorno fa, le foto continuano a stuzzicare i fan circa l'imminente ritorno di Tobias Whale (Marvin "Krondon" Jones III), il leader della banda nota come “The 100”, che dopo la morte di sua sorella era letteralmente uscito di scena. Il criminale tornerà la prossima settimana e, come prevedibile, darà la caccia a Black Lightning.



L’eroe e sua figlia Anissa/Thunder (Nafessa Williams) sono infatti immortalati per i corridoi della Garfield High School, il luogo che ospiterà il loro prossimo scontro con lo stesso Tobias e la glaciale Syonide (Charlbi Dean).



Una delle foto visionabili in calce all’articolo dimostra che Tobias è interessato anche al redivivo Lala (William Catlett), un individuo che il boss aveva già ucciso nella prima parte della prima stagione e che di recente è tornato misteriosamente dal regno dei morti. Il confronto tra i due criminali si preannuncia piuttosto interessante, soprattutto se consideriamo che Lala, durante l’assenza di Tobias, si è subito rimesso in affari per prenderne il posto.



Di seguito vi proponiamo invece la sinossi ufficiale dell’episodio.

“Tobias (Marvin Jones III) torna a Freeland. È stato incaricato di catturare - vivo - Black Lightning (Cress Williams) con l’aiuto di una risorsa inaspettata. Dopo una battaglia di proporzioni epiche, Anissa (Nafessa Williams) e Jennifer (China Anne McClain) forniscono un aiuto sorprendente.”



“Prenderanno parte all’episodio anche Christine Adams, Damon Gupton e James Remar. Diretta da Oz Scott, la puntata è stata scritta da Jan Nash & Adam Giaudrone.”



Black Lightning torna ogni martedì sulla rete statunitense The CW e su Netflix Italia.