Black Lightning arriva in Italia su Netflix a partire da gennaio

La nuova serie dellaincentrata sul personaggio di Fulmine Nero , debutterà anche in Italia a partire da gennaio 2018 e su un "network" differente rispetto agli altri serial della casa editrice.

Mentre le altre serie - che fanno parte dell'Arrowverse, ma non questo Black Lightning - come Flash, Arrow, Supergirl e Legends of Tomorrow, resteranno in esclusiva a Mediaset, come tutti i prodotti dell'Universo DC Comics, i diritti di questo Black Lightning sono finiti in mano a Netflix Italia.

Infatti, la piattaforma digitale italiana ha annunciato ufficialmente che il nuovo serial della DC partirà su Netflix il 23 gennaio; da quel giorno, i nuovi episodi verranno caricati regolarmente ogni martedì.

Sviluppato da The CW, il serial è incentrato su Jefferson Pierce (Cress Williams), un ex supereroe con il potere di inglobare e controllare l'elettricità che torna alla sua vita di combattente contro il crimine quando una gang locale, conosciuta col nome di The One Hundred e comandata da Tobias White, minaccia la tranquillità della sua esistenza, di quella della sua famiglia e della comunità di cui fa parte.

Nel cast del serial su Fulmine Nero troviamo Cress Williams nei panni di Jefferson Pierce/Black Lightning, Nafessa Williams nei panni di Anissa Pierce, China Anne McClain nei panni di Jennifer Pierce and Christine Adams nei panni di Lynn Pierce.