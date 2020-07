Black Lightning, finalmente arriva il meraviglioso Funko Pop del supereroe

Il livello di notorietà di un supereroe si riconosce anche dai gadget che gli vengono dedicati, primi tra tutti i celebri Funko Pop, i pupazzetti stilizzati tanto amati dai collezionisti. Pare che ora anche Black Lightning stia per ottenere il suo.

Un Funko Pop del Fulmine Nero è qualcosa che i fan della serie CW chiedono fin dal suo debutto in TV, quindi la notizia che l'azienda ne abbia finalmente prodotto uno per il Comic-Con 2020 di San Diego è stata accolta con grande entusiasmo. Tuttavia pare che il gadget dedicato al supereroe verrà messo in vendita in numero limitato rispetto agli Super Heroes DC che compongono la serie, ovvero Ra's al Ghul e Cyborg Superman.

La serie di Black Lightning che ha debuttato nel 2018, sembrava essere totalmente distaccata inizialmente dalle altre dell'Arrowerse, il supereroe infatti doveva semplicemente occuparsi di salvaguardare la città di Freeland. Le cose sono poi cambiate nella stagione televisiva 2019-2020. In Crisis on Infinite Earths abbiamo visto il Multiverso distrutto e dopo la sua nuova creazione, il mondo di Black Lightning si è fuso con l'Arrowverse.

Forse proprio a seguito di questo evento si è deciso di assegnare un Funko Pop a Fulmine Nero. L'eroe è infatti entrato a far parte di una sorte di base operativa in cui tutti gli eroi si riuniscono in momenti particolarmente complicati.

Intanto presto arriveranno anche dei nuovi straordinari Funko Pop dedicati a Toy Story.