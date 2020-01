Black Lightning, arriva la sinossi dell'episodio The Book of Markovia

The CW ha pubblicato la sinossi ufficiale del prossimo episodio di Black Lightning 3, che andrà in onda il 20 gennaio e sarà intitolato The Book of Markovia: Chapter One: Blessings and Curses Reborn. Sarà il primo episodio dopo il crossover dell'Arrowverse Crisi sulle Terre Infinite, che ha lasciato i fan piuttosto confusi.

Se le conseguenze della Crisi sono state disastrose, nella prima puntata del 2020 si intensificheranno i problemi di dipendenza di Lynn, sempre più ossessionata dal dall'idea di salvare i bambini metaumani di Freeland. Per il personaggio interpretato da Christine Adams si tratta della più grande sfida affrontata in questa stagione.

"Non credo che Lynn abbia assunto un ruolo di madre come ha fatto nella prima o nella seconda stagione, in cui era un po' il collante della famiglia" ha detto recentemente l'attrice. "Penso sia davvero concentrata su questa cura. Penso che alla fine sia quello che la sta guidando. E penso che ci sia una specie di un elemento simile, quei bambini sono i suoi figli in qualche modo, ma anche a lei non piace fallire."

La sinossi di The Book of Markovia: Chapter One: Blessings and Curses Reborn recita: "Jefferson (Cress Williams) naviga nella sua nuova realtà a seguito degli eventi dell'Onda Rossa e la determinazione di Lynn (Christine Adams) a salvare i meta-bambini approfondisce i suoi problemi. Nel frattempo, Anissa / Blackbird (Nafessa Williams) affronta nuove sfide. Infine, il legame di Jennifer (China Anne McClain) con Brandon (la guest star Jahking Guillory) inizia a crescere."

Fanno parte del cast anche James Remar, Damon Gupton, Marvin Jones III e Jordan Calloway. In nuovo episodio di Black Lightning, scritto da Lamont Magee, è diretto da Tasha Smith.