Black Lightning: in arrivo il Libro della Resistenza

Con il quinto episodio della terza stagione di Black Lightning si chiude il Libro dell'Occupazione e con il prossimo di aprirà il Libro della Resistenza. La sinossi ufficiale è appena stata distribuita e incalzanti novità stanno per arrivare in casa Pierce, scopriamole insieme!

Il nuovo capitolo verrà introdotto con un unico macro episodio diviso in due parti: la 3x06 e la 3x07 metteranno a dura prova le capacità di Jefferson, che dovrà scegliere tra la sua famiglia e la città di Freeland, stretta nella morsa dei governo:

"Jefferson (Cress Williams) è combattuto se prestare lealtà alla sua famiglia o al suo voto di proteggere Freeland. Intanto il legame tra Anissa (Nafessa Williams) e Grace (Chantal Thuy) diventa sempre più stretto e Jennifer (China Anne McClain) fa un'importante scoperta."

Nel sesto episodio, in onda il 18 novembre sul canale The CW, saranno presenti anche Christine Adams, James Remar, Marvin Jones III, Damon Gupton e Jordan Calloway.

Il nuovo Libro innescherà anche la serie di eventi che porterà Jefferson e la sua famiglia nel crossover dell'Arrowverse. Crisi sulle Terre Infinite durerà ben cinque episodi: i primi tre saranno trasmessi l'8, 9 e 10 dicembre, rispettivamente in Supergirl, Batwoman e The Flash, mentre per gli ultimi due bisognerà aspettare gennaio.