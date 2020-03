Black Lightning potrebbe celebrare il primo matrimonio LGTB dell'Arrowverse

La terza stagione di Black Lightning si avvia alla conclusione, con l'ultimo episodio previsto per il 9 marzo e la guerra che incombe su Freeland. Lo scorso episodio ha riservato, nonostante tutto, delle buone notizie per la famiglia Pierce, arrivate in modo sorprendente.

Abbiamo visto, infatti, una conversazione tra Anissa (Nafessa Williams) e Grace Choi (Chantal Thuy) sulla loro relazione. A un certo punto, Anissa dice a Grace che poteva vedersi stare con lei per sempre. Grace ci ha messo un po' a capire cosa intendesse, per poi rendersene conto, come il pubblico probabilmente aveva già fatto: si trattava di una proposta di un matrimonio, e le due sarebbero state la prima coppia LGBT a sposarsi nell'Arrowverse.

Poco dopo, Grace e Anissa hanno invitato a cena Jefferson (Cress Williams), Lynn (Christine Adams) e Jennifer (China Anne McClain), rivelando i loro piani e manifestando l'intenzione di sposarsi subito, con Peter Gambi (James Remar) a officiare la cerimonia.

Certo, è una cosa più facile a dirsi che a farsi quando si ha Painkiller (Jordan Calloway) alle calcagna. E così, poco prima del matrimonio, tutti i telefoni si spengono e Black Lightning scopre ciò che Lightning già sapeva: Gravedigger è già nel perimetro di Freeland, pronto a muoversi per la città. Jefferson, Grace e Anissa vanno ad affrontare il villain, che però al loro arrivo è già faccia a faccia con Jennifer - non una situazione ideale, se si considera che è in grado di emulare qualsiasi potere metaumano desideri.

Staremo a vedere se alla fine il matrimonio sarà celebrato. Se non l'hai ancora fatto, dai un'occhiata alla sinossi ufficiale dell'episodio finale di Black Lightning 3. È disponibile anche il promo del finale di stagione.