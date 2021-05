Black Lightning: ecco chi muore nello sconcertante finale di serie

Dopo tanta attesa è finalmente andato in onda ieri notte il finale di serie di Black Lightning che ha così concluso la sua corsa sulle reti di The CW. Anche se la serie si è conclusa dopo la sua quarta stagione questo non vuol dire sia finita per i personaggi che vi compaiono, in quanto potrebbero essere in sviluppo dei potenziali spin-off.

Nel proseguire la lettura di questo articolo potrete incorrere in pesanti spoiler del finale di serie e quindi se non avete ancora visto la puntata andata in onda ieri non proseguite se non volete rovinarvi la sorpresa. Seguono infatti degli spoiler.

Nel precedente episodio sembrava che Tobias avesse lasciato morire Jefferson/Black Lightning sepolto vivo e senza nessuna via di scampo. Tuttavia, alla fine, non è stato Black Lightning a morire bensì Tobias stesso. Il passaggio versa questa conclusione è stato raggiunto a poco a poco: prima Jefferson ha avuto un'esperienza di quasi morte: mentre stava per terminare l'aria a disposizione ha potuto parlare brevemente con il padre defunto che gli intimava di fare tutto il necessario per catturare Tobias. Quando Jefferson torna in sé con i suoi poteri fugge e va a caccia di Tobias. I due ingaggiano una lotta fisica che termina con Tobias volare fuori dalla finestra e finire impalato. Tobias muore con Lala che scopre il suo corpo alla fine dell'episodio.

Proprio sulle ultime parole di Lala si è espresso lo showrunner Salim Akil: "Volevo dare alla gente un po' di speranza. Penso che tutti i personaggi di Black Lightning abbiano contribuito alla missione di questo show e Lala è sempre stata uno dei miei personaggi preferiti perché mi ricorda molto me stesso e alcuni amici con cui sono cresciuto".

Intanto, a proposito dello spin-off su Painkiller, sembra che la serie non arriverà su The CW ma potrebbe avere ancora una chance sulla piattaforma HBO Max.