Black Lightning: Cress Williams ha pubblicato il poster con il nuovo costume

L'autunno televisivo dell'universo DC sarà decisamente intenso e vedrà anche la partecipazione dei personaggi di Black Lightning all'evento crossover Crisi sulle terre infinite. In attesa del debutto della terza stagione dello show su Fulmine Nero, Cress Williams ha pubblicato un poster in cui compare con il nuovo costume.

L'attore ha condiviso l'immagine sul suo profilo Instagram, mostrando tutta la sua eccitazione verso l'arrivo dei nuovi episodi, che ricordiamo andranno in onda a partire dal sette ottobre su The CW."Nuova Stagione! nuovo Look", ha scritto Williams. Nel poster, che trovate in calce all'articolo, possiamo infatti vedere come il design del costume sia stato modificato per quanto riguarda il pattern dei fulmini. Anche la maschera è leggermente diversa e presenta delle lenti dalle tinte rosse.

I più curiosi possono dare un'occhiata alle prime foto della première, che sono state pubblicate nei giorni scorsi.



L'universo di Black Lightning non sarà sconvolto direttamente dalla Crisi, ma sappiamo che il conflitto contro Markovia (stato immaginario dell'universo DC Comics) sarà centrale e metterà a dura prova il rapporto tra Jefferson Pierce e la sua famiglia, come confermato da Williams stesso.

La presenza della guerra non sarà solo lo spunto per approfondire il legame tra il protagonista e i suoi cari, ma anche per affrontare temi sociali. Inoltre, il trailer ufficiale della terza stagione, sembra promettere anche molti più super-criminali.