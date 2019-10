Black Lightning: Cress Williams è super entusiasta del suo nuovo costume

Tra i vari cambiamenti avvenuti nei primi episodi della terza stagione di Black Lightning c'è la nuova versione del costume di Fulmine Nero, che l'attore Cress Williams sembra avere decisamente apprezzato.

Il protagonista dello show targato The CW, infatti, ha elogiato il nuovo costume in quanto più comodo, più leggero e più flessibile. "Lo amo", ha dichiarato Williams a Entertainment Weekly. "Da un punto di vista pratico, è molto più leggero. Il vecchio costume pesava quasi 30 chili. È anche molto più flessibile, al punto che il mio stunt-man e io possiamo fare tutto ciò che ci chiedono".



Williams non è colpito solo dagli aspetti più tecnici, ma anche dal design aggiornato. "Personalmente credo che sia davvero bello", ha spiegato l'interprete di Jefferson Pierce. "Sembra più furtivo e minaccioso. Lo amo in tutti i sensi. Tra il crossover e il nostro show, ho indossato questo costume più di quanto abbia fatto in passato con l'altro e mi sono reso conto che in quello vecchio non sarei sopravvissuto fisicamente. No, amo questo costume e non ho nessuna lamentela".



La terza stagione di Black Lightning sta venendo trasmessa da The CW. Il prossimo episodio, intitolato The Book of Occupation: Chapter Four, andrà in onda il 28 ottobre. Dopo aver pubblicato la sinossi ufficiale, l'emittente statunitense ha condiviso anche il promo della quarta puntata. Ricordiamo infine che diversi personaggi dello show verranno coinvolti nell'evento crossover Crisi sulle Terre Infinite.