Black Lightning: la CW rivela la data di première e il ritorno dell'Arrowerse

Laha deciso quale sarà la data d'uscita di Black Lightning , la nuova serie basata sui fumetti DC Comics con protagonistanei panni di Jefferson Pierce. Inoltre, ha anche rivelato le date del ritorno di metà stagione delle serie facenti parte dell'Arrowverse.

Black Lightning arriverà il 16 gennaio 2018 nella fascia che attualmente è occupata da Legends of Tomorrow.

Per il ritorno delle serie dell'Arrowverse dopo la pausa di metà stagione invece, la CW ha ufficializzato che Supergirl tornerà il 15 gennaio, The Flash il 16 e Arrow il 18. La data del ritorno di Legends of Tomorrow deve invece ancora essere annunciata.

Su ciò che dobbiamo aspettarci da Black Lightning: Fulmine nero non farà parte dell'Arrowverse e il produttore esecutivo Salim Akil, durante un'intervista di qualche mese fa, ha spiegato che "Jefferson si trova sul pianeta Terra nel 2017-18. Dal mio punto di vista, la ragione per cui lo rappresentiamo così, siamo onesti, è perché magari in molti conoscono il nome di Black Lightning, ma quanti sanno davvero chi sia? Credo sia molto importante conoscerlo, capire chi è, cosa vuole e di cosa ha bisogno presentando anche i suoi punti deboli e poi introdurremo altri aspetti. Voglio che le persone prima di tutto conoscano questa famiglia. Voglio che capiscano che tipo di viallin combatterà. Non ci sono molti supereroi nel ghetto o nei cosiddetti ghetti. La comunità che Jefferson cerca di salvare, sia come insegnante, che come eroe è quella delle varie Chicago, Watts, la roba che si vede in televisione, i posti in cui vivono i veri cattivi e i veri eroi. Attraverso gli occhi di Jefferson, Anissa Jennifer e Gambi cercheremo di presentare queste comunità che non sono solo fatte di vittime, ma anche di gente che lavora sodo, di colletti bianchi che si trovano in situazioni pessime che non li rendono meno umani e non vedo perché non dovremmo trattare le loro vicende, ignorandoli. Vogliamo introdurre il concetto di umanità che è insito nelle persone di queste comunità."

Nel cast: Cress Williams as Jefferson Pierce/Black Lightning, Nafessa Williams nei panni di Anissa Pierce, China Anne McClain nei panni di Jennifer Pierce, Christine Adams nei panni di Lynn Pierce e Marvin “Krondon” Jones III nei panni di Tobias Whale.