Black Lightning debutta nel promo di Crisi sulle Terre Infinite Pt. 3

E siamo già alla terza serata in compagnia degli eroi dell'Arrowverse e della fatidica Crisi che stanno a tutti i costi cercando di fermare. Vediamo cosa possiamo aspettarci nell'episodio che andrà in onda questa notte.

Nella terza parte del megacrossover dell'Arrowverse, Crisi sulle Terre Infinite, che andrà in onda questa notte, durante la time-slot dedicata a The Flash, arrivano altri rinforzi per i nostri eroi, che a questo punto hanno sempre meno tempo per fermare la Crisi.

Nel promo che potete trovare anche in testa all'articolo, fa finalmente il suo debutto Black Lightning (Cress Williams), e a detta di Marc Guggenheim, produttore e showrunner del crossover, l'eroe di Freeland avrà un ruolo importante nella storia.

Un altro personaggio che vedremo per la prima volta nell'Arrowverse, ma la cui presenza rappresenta un vero e proprio debutto seriale, è Atom IV a.k.a. Ryan Choi interpretato da Osric Chau.

Al Team Save The Multiverse (ci pare un nome adatto, seppur completamente inventato seduta stante da noi) mancano ancora alcuni Paragon da trovare, ed è rimasto solo un episodio prima della pausa natalizia. Episodio che finirà con un cliffhanger, stando a quanto detto sempre da Guggenheim, e stanotte scopriremo qual è.



La Crisi sulle Terre Infinite è appena iniziata... Eppure siamo già a metà.