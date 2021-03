Black Lightning, c'è stato un nuovo casting per un personaggio?

Il nuovo episodio di Black Lightning, intitolato The Book of Ruin: Chapter One: Picking Up the Pieces, doveva ripartire dal cliffhanger su Jennifer Pierce (China Anne McClain) con cui si era concluso il precedente.

L'avevamo vista volare nella ionosfera, e apparentemente esplodere nella luce. Da quello che sembra essere emerso dal nuovo episodio, il personaggio potrebbe aver subito un radicale cambiamento.

In The Book of Ruin: Chapter One, così, abbiamo visto Jefferson Pierce / Black Lightning (Cress Williams) rischiare la propria vita per raccogliere l'energia di Jennifer e riportarla al santuario in modo che Gambi (James Remar) potesse tentare di trasmutarla di nuovo in un corpo umano. L'operazione è stata rischiosa e il rischio di fallimento era alto, ma alla fine è riuscita. La Jennifer che ne è venuta fuori, però, era fisicamente molto diversa.

L'attrice che ha debuttato in Black Lightning è Laura Kariuki, ma non sappiamo se si sia trattato di un vero e proprio recasting e se abbia effettivamente sostituito China Anne McClain: al momento, infatti, non c'è stato alcun annuncio ufficiale da parte di The CW. Come possiamo vedere anche nel post Instagram in calce alla notizia, Nafessa Williams ha dato alla new entry il benvenuto in Black Lightning.

