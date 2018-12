Black Lightning, ecco China Anne McClain col costume da supereroina!

È tempo di supereroi. Dopo le intriganti news sul crossover Elseworlds (che ha coinvolto Arrow, Flash, Supergirl e Batwoman, oltre a tanti altri), la sorprendente apparizione di Batman nella serie sui Titans e le novità su Gotham, The CW rincara la dose di entusiasmo, regalandoci la prima occhiata ufficiale di China Anne McClain nei panni di Lightning.

La foto (che trovate comodamente dopo il salto) proviene direttamente dal materiale promozionale di Black Lightning , serie televisiva di successo che vede Cress Williams nei panni del supereroe "tuttofare" Black Lightning (Fulmine Nero nella traduzione italiana). Chi segue la serie, saprà infatti che il personaggio ha una giornata ricca e impegnativa, che lo vede avvicendarsi con molteplici attività lavorative e non. E se da un lato il buon Jefferson Pierce (questo l'alter ego del personaggio) si diletta a salvare il mondo e i quartieri di Freeland con le sue gesta eroiche, dall'altro egli è un rispettato preside per una scuola superiore e, soprattutto, un amorevole padre di famiglia, che farebbe di tutto pur di proteggere le proprie figlie.

La primogenita Anissa (Nafessa Williams) è una studentessa di medicina, insegnante part-time e attivista sociale a tempo pieno, che come il padre si sdoppia in una superoina potentissima (nome in codice: Thunder). Jennifer (China Anne McClain) è la figlia più giovane della famiglia Pierce, che oltre a sorprendenti capacità atletiche, ha ereditato dal padre dei poteri straordinari!

E se il nome Lightning non fosse già abbastanza indicativo, vi basti sapere che Jennifer non solo è capace di generare interminabili quantità di energia pura, ma è persino in grado di superare padre e sorella in termini di forza. Ed è proprio lei la protagonista del nuovo poster distribuito da The CW, che la ritrae mentre indossa un costume sgargiante che sprizza elettricità da tutti i pori. Con una famiglia così energica, i criminali di Freeland e il famigerato gangster Tobias Whale (Marvin Jones III) non potranno fare altro che scappare a gambe levate!

Basata sui personaggi della DC Comics, la serie è prodotta da Greg Berlanti, Salim Akil, Mara Brock Akil e Sarah Schechter. La seconda stagione è attualmente trasmessa in America su The CW, mentre in Italia possiamo assistere settimanalmente alle gesta del supereroe dei fumetti tramite il catalogo Netflix. Attualmente in pausa per via delle vacanze natalizie, la serie riprenderà regolarmente il prossimo 21 gennaio, con il decimo episodio titolato The Book of Rebellion: Chapter Three: Angelitos Negros.