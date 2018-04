Black Lightning: ecco quando assisteremo al ritorno del criminale Tobias Whale!

Mancano solo due episodi alla conclusione della prima stagione di, ragion per cui il ritorno del suo principale antagonista non può che essere imminente. Il nuovo promo diffuso stamani dalla rete statunitenseanticipa invero un intenso scontro fra i vigilanti ed i più letali criminali di tutta Freeland!

Visionabile in chiosa all’articolo, il trailer odierno promette non solo il ritorno di Marvin "Krondon" Jones III nei panni di Tobias Whale, ma soprattutto un confronto faccia a faccia con Black Lightning. In seguito alla tremenda sparatoria avvenuta nell’episodio intitolato “Equinox: The Book of Fate”, Whale e la sua mortale ‘assistente’ erano letteralmente scomparsi dai radar, e non era affatto chiaro quando sarebbero tornati.



A giudicare dal promo, l’organizzazione A.S.A. invierà lo stesso Whale a catturare Black Lightning (Cress Williams), dando vita ad un’accesissima battaglia che sconvolgerà l’intera Garfield High School. E mentre Jefferson dovrà fare i conti con la sua nemesi, Anissa Pierce/Thunder (Nafessa Williams) fronteggerà invece la letale Syonide (Charlbi Dean).



Di seguito vi proponiamo la sinossi ufficiale dell’episodio intitolato “The Resurrection and the Light: The Book of Pain”.



“Tobias (Marvin Jones III) torna a Freeland. È stato incaricato di catturare - vivo - Black Lightning (Cress Williams) con l’aiuto di una risorsa inaspettata. Dopo una battaglia di proporzioni epiche, Anissa (Nafessa Williams) e Jennifer (China Anne McClain) forniscono un aiuto sorprendente.”



“Prenderanno parte all’episodio anche Christine Adams, Damon Gupton e James Remar. Diretta da Oz Scott, la puntata è stata scritta da Jan Nash & Adam Giaudrone.”



Black Lightning torna ogni martedì sulla rete statunitense The CW e su Netflix Italia.