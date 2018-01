Black Lightning, ecco il rating assegnatogli da Rotten Tomatoes

, il noto sito web che si occupa di aggregare recensioni provenienti da tutto il mondo, sembrerebbe aver premiato alla grande, la nuova serie TV della

Il vasto panorama televisivo della CW si è ampliato con Black Lightning che, seppur non farà parte dell'Arrowverse, ha rispettato i gusti dei critici americani che hanno potuto vedere il pilot, trasmesso ieri sera sul nertwork americano.

Al momento lo show presenta un rating di apprezzamento del 100%, con recensioni che ne esaltano la scrittura, gli attori coinvolti e i nemici messi in scena. Alcuni lo hanno anche definito uno dei migliori pilot degli ultimi anni a tema supereroistico.

Ovviamente vi invitiamo a prendere il tutto con le pinze ed a fare una vostra valutazione personale non appena lo show arriverà in Italia, dal momento che Rotten Tomatoes ha molto spesso creato controversie in ambito cinematografico, soprattutto con Wonder Woman, Justice League e Star Wars: Gli Ultimi Jedi, per citare alcuni esempi.

Questa la sinossi ufficiale della season premiere: Jefferson Pierce (Cress Williams) è un uomo che lotta col proprio segreto. Padre di Anissa (Nafessa Williams) e Jennifer (China Ann McClain), nonché preside di una scuola privata superiore che funge da isola felice per i giovani che vivono in un quartiere sottomesso dalla violenza delle gang locali, [Jefferson] è anche l’eroe della sua comunità. Nove anni fa, Pierce era un vero eroe. Dotato di un potere sovrumano che gli permette di controllare l’elettricità, usava queste sue capacità per tenere al sicuro le strade della sua città nei panni del vigilante mascherato Black Lightning, ma poi si è lasciato alle spalle la vita del supereroe… o almeno così credeva.

Nel cast troviamo anche Christine Adams, James Remar, Damon Gupton e Marvin Jones III. L'episodio è stato scritto e diretto da Salim Aki.

Black Lightning debutterà anche in Italia a partire dal 23 gennaio sulla piattaforma di streaming Netflix, che ogni martedì proporrà ai propri abbonati un nuovo episodio. Curiosamente, i diritti della serie non sono stati acquistati da Mediaset (come invece è avvenuto per le serie dell’Arrowvese), bensì da Netflix Italia. Di conseguenza, gli spettatori italiani potranno vedere gli episodi del serial quasi in concomitanza con la messa in onda in lingua originale.