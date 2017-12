Black Lightning ed il criminale Tobias Whale si mostrano nel nuovo trailer "Resurrection"

ha rilasciato un nuovo trailer per Black Lightning , la serie supereroistica che a partire dal mese di gennaio 2018 esplorerà il personaggiodi(Cress Williams). Con questo filmato, il network statunitense ci mostra finalmente in azione il principale antagonista del serial.

Interpretato da Marvin "Krondon" Jones III, il criminale Tobias Whale è il leader di una gang locale chiamata “The One Hundred”. Nel trailer visionabile in chiosa all’articolo e intitolato “Resurrection”, il personaggio non sembra particolarmente entusiasta del ritorno di Black Lightning, infatti in alcune scene particolari del filmato lo vediamo pronunciare le frasi “mi avevate detto che Black Lightning era morto” e “credi nella resurrezione?”.



Dal momento che Black Lighting si è ritirato ben nove anni prima dell’inizio del serial, il criminale Tobias Whale, durante questo lungo lasso di tempo, ha avuto campo libero e la ricomparsa dell’eroe finirà inevitabilmente per intralciare i suoi laschi propositi. Proprio la sua gang, infatti, metterà in serio pericolo le figlie del vigilante, costringendo il buon Jefferson Pierce a indossare nuovamente il suo vecchio costume ed abbraciare ancora una volta la lotta al crimine.



Sebbene Black Lightning sarà trasmesso sulla rete The CW, il suo universo sarà del tutto slegato da quello delle serie facenti parte dell’Arrowverse. Il co-showrunner Salim Akil, tuttavia, ha affermato di nutrire la speranza che un giorno lo show possa far parte di un vasto universo condiviso con le altre serie supereroistiche di casa The CW/DC Comics.