Black Lightning: i fan della serie infuriati dopo la notizia della conclusione

Black Lighting sta per finire e la celebre famiglia di supereroi tornerà su schermo solo per un'altra stagione. Un duro colpo per gli appassionati, che non hanno mancato di far sentire la loro voce sui social.

Di seguito trovate una selezione di post con le reazioni dei poveri fan. Alcuni si lasciano andare a sfoghi d'ira, mentre altri mettono in campo tutta la loro creatività proponendo spassose gif perfette per il momento.

Si possono leggere commenti come "Mi mancherai Black Lightning", "Mi state prendendo in giro??", "Sono così arrabbiato, ma non credo neanche di riuscire a parlarne se non mi calmo", ma in molti toccano una questione fondamentale per l'universo condiviso creato da The CW: "A questo punto cos'è diventato l'Arrowverse? Ollie è morto e ha creato Earth-Prime con tutti questi eroi insieme... ma Supergirl e Black Lightning finiscono subito", "Con l'annuncio che Black Lightning finirà dopo la stagione 4 questa scena diventa del tutto insignificante. L'Arrowverse aveva finalmente messo in piedi la Justice League solo per far sì che metà di essa fosse spazzata via l'anno successivo".

In effetti, con la conclusione di Supergirl e Black Lightning c'è da capire come si evolverà l'universo DC e come verranno gestiti i futuri crossover senza due personaggi così importanti. A salvare la serie con Cress Williams potrebbe arrivare lo spinoff su Painkiller, nella quale vari membri della famiglia potrebbero trasferirsi.