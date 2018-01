Black Lightning e gli eroi dell'Arrowverse sono al centro del nuovo trailer di The CW!

Manca poco meno di una settimana all’atteso ritorno dell’ Arrowverse , pertantoha rilasciato una versione estesa del trailer “ Suit Up ” pubblicato soltanto sei giorni fa. Questa seconda versione della clip presenta tuttavia un ospite alquanto inatteso e singolare:

Visionabile in chiosa alla notizia, il filmato mostra infatti vari eroi di Arrow, The Flash e Legends of Tomorrow prepararsi per l’imminente ritorno della “Stagione del Supereroi”. Fra una battuta e l’altra, i nostri eroi si equipaggiano a puntino, finché Kara Danvers/Supergirl (Melissa Benoist) e Barry Allen/The Flash (Grant Gustin) non giungono sul posto, puntualmente in ritardo. Non solo il velocista scarlatto non si è nemmeno sbarbato ma, come fatto notare da Sara Lance/White Canary (Caity Lotz), è troppo concentrato sui suoi Big Belly Burger per mettere il costume e prepararsi a tornare in azione.



Rispetto alla versione precedente, la clip include tuttavia una simpatica gag collegata ad uno dei momenti più buffi di "Crisis on Earth-X”, il crossover in quattro parti trasmesso lo scorso novembre. In quell’episodio, Oliver Queen/Green Arrow (Stephen Amell) si era lamentato con Supergirl e Flash del fatto che fosse l’unico dei tre a non disporre della supervelocità - una mancanza che lo costrinse ad utilizzare una moto pur di seguirli. Quando, nella clip, Barry indossa il costume in meno di un secondo e si precipita immediatamente fuori dal camerino, Oliver si domanda a voce alta se sia l’unico a dover mettere il costume “una gamba per volta”. Un timore che Supergirl può solo confermare, dato che lei indossa una gonna.



L’ultima scena della clip, quando tutti sono ormai andati via, vede spuntare delle saette da un camerino, mentre una voce in sottofondo afferma che “Hanno avuto tutti il tempo per prepararsi, ma nessuno aveva tempo per aspettare che il nuovo arrivate si ricaricasse”. Black Lightning (Cress Williams) sarà infatti il protagonista della nuova serie The CW, ma sfortunatamente questa, almeno per il momento, non farà parte dell’Arrowverse. Lo show sarà invece ambientato su una delle molte Terre del cosiddetto Multiverso (come accade per Supergirl), pertanto non è escluso che in futuro il personaggio non possa incontrare i molti colleghi di network.



Supergirl tornerà lunedì sulla rete The CW lunedì 15 gennaio, mentre il giorno successivo assisteremo al ritorno di The Flash e all’esordio di Black Lightning. Arrow tornerà a bersagliare i criminali di Star City il prossimo 18 gennaio, mentre Legends of Tomorrow riprenderà la messa in onda nel mese di febbraio (e purtroppo occuperà lo slot orario di Supergirl).