Black Lightning: guardate il clamoroso nuovo poster per il DC FanDome!

In vista dell'evento DC FanDome, attesissima convention virtuale che si terrà in streaming il 22 agosto prossimo nell'arco di 24 ore, arriva online un nuovo poster dedicato alla serie tv Black Lightning.

Come potete vedere in calce all'articolo il poster si caratterizza per l'uso di tantissime strisce a fumetti dedicate al personaggio protagonista della serie The CW, e segue due locandine dedicate a Flash e Supergirl caratterizzate dallo stesso stile grafico.

Le riprese della maggior parte degli spettacoli del network The CW dedicati ai personaggi DC Comics dovrebbero ricominciare entro la fine dell'anno, ovviamente seguendo tutte le precauzioni rese necessarie dalla pandemia di coronavirus. Flash e Supergirl hanno dovuto interrompere i lavori per la sesta e la quinta stagione a causa della pandemia, con lo showrunner di Flash Eric Wallace che ha riferito che i nuovi episodi continueranno e porteranno al loro epilogo le trame della stagione precedente.

Ai fan, per adesso, non resta che attendere l'arrivo del DC FanDome, che con molta probabilità porterà con se diverse novità in ambito televisivo per la DC: quali sono le vostre aspettative per l'evento? Quali annunci pensate che arriveranno? Come al solito, ditecelo nella sezione dei commenti.

Per altri approfondimenti guardate il Funko Pop di Black Lightning e scoprite il cameo dei creatori del personaggio nell'ultimo episodio della terza stagione.