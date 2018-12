Black Lightning: guardate il trailer per l'atteso finale di metà stagione

Giusto per aumentare l'hype nei confronti dell'atteso mid-season finale di Black Lightning, The CW ha appena pubblicato un nuovo promo per l'episodio 2x08, intitolato The Book Of Rebellion: Chapter Two: Gift Of Magi.

Qui sotto la sinossi ufficiale:

"Jefferson Pierce (Cress Williams) ha avuto un inverno molto duro e le cose non sembrano migliorare nel finale di metà stagione, durante il quale l'eroe continuerà la sua ricerca di Jennifer (China Anne McClain), pericolosamente braccata da uno dei più letali assassini del mondo. Mentre le lancette scorrono, il nervosismo nella famiglia Pierce cresce e tutto sembra puntare il dito verso un inevitabile confronto tra Jefferson, Gambi (James Remar) e Anissa (Nafessa Williams)."

Come al solito, potete guardare il trailer in calce all'articolo.

Recentemente la serie è finita nell'occhio del ciclone a causa del suo showrunner, Salim Akil, che è stato accusato di molestie sessuali e ora è ufficialmente indagato dalla Warner Bros. Television. Secondo The Wrap, Akil negli ultimi dieci anni avrebbe avuto una relazione extraconiugale con la scrittrice e attrice Amber Dixon Brenner, che ora oltre ad aver reso pubblica tale relazione segreta ha accusato lo showrunner di abuso fisico, abuso sessuale e furto di proprietà intellettuale per la realizzazione della serie tv Love is for OWN.

Al momento le accuse non hanno avuto effetto sulla messa in onda della serie. Vi ricordiamo infine che questa settimana inizierà il nuovo crossover dell'Arrowverse, Elseworld, che si dipanerà nei prossimi episodi di The Flash, Arrow e Supergirl.