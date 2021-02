Black Lightning, le immagini ufficiali di Book of Reconstruction - Capitolo 4

A un giorno di distanza dalla messa in onda dell'episodio, CW ha pubblicato diverse immagini ufficiali del quarto episodio della quarta e ultima stagione di Black Lightning, intitolato "The Book of Reconstruction - Chapter 4".

Black Lightning è stata gestita come una serie a sé stante, è stata infatti prodotta ad Atlanta, anzichè a Vancouver, dove vengono girate le altre serie della CW di Berlanti. La scorsa stagione, durante l'evento di Crisis on Infinite Earths, i mondi in cui si svolgono sia Black Lightning che Supergirl sono stati fusi nella linea temporale principale, ed entrambi i personaggi si sono uniti a una squadra che è essenzialmente la versione dell'Arrowverse della Justice League.



Gli eventi iniziali dell'ultima stagione, inoltre, sono stati ispirati a fatti realmente accaduti. In merito, ecco il precedente commento di Salim Akil, showrunner della serie: "L'inizio è ispirato alle vicende di Elijah McCain, un giovane ragazzo ucciso in Colorado. La nostra è una scena molto equilibrata, trovate lo ying e lo yang, in un momento Jefferson si sente nel giusto per il suo lavoro con i poliziotti, poi si sente quasi un giustiziere mentre affronta un membro di una gang, perché in quel momento non sta cercando di salvare nessuno. Voleva vendicarsi, quella scena mi è piaciuta perché è chiaro lo ying e lo yang. Affronteremo le conseguenze del suo gesto, sarà divertente, come quando Batman o Superman sono diventati cattivi".



Il quarto episodio di Black Lightning 4 andrà in onda su CW domani, 1° marzo 2021.