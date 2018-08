Black Lightning questa seconda stagione aggiungerà altri outsider al cast

Jefferson Pierce, dal momento in cui ha fatto capolino per la prima volta sugli schermi CW, ha "fatto il botto" come si suol dire. In Italia, probabilmente, non l'abbiamo apprezzato abbastanza, ma oltreoceano ha un discreto successo. Adesso vediamo le novità che ci aspettano nella seconda stagione. Allerta spoiler!

Nel corso della prima stagione la serie si è concentrata molto sulla famiglia Pierce quando Anissa e Jennifer hanno iniziato a sviluppare i loro poteri. Ma questo non ha impedito allo show di accennare - anche se in modo velato - alla formazione del team Outsiders di cui Jefferson e Anissa fanno parte nei fumetti.

That Hashtag Show ha riportato la notizia che Looker, un personaggio dei fumetti, sarà nello show e che la casting call cerca una ragazza caucasica di circa vent'anni dall'aspetto giovanile ma la cui anima ha vissuto per anni e anni. I suoi occhi sono eterei e il suo sguardo molto penetrante.

Questo personaggio è apparso per la prima volta in assoluto nel fumetto Batman and The Outsiders # 25 nel settembre 1985. Emily Briggs a.k.a. Looker ha visto la sua vita cambiare per sempre dopo essere stata rapita dagli emissari di Abyssia. Costretta a subire le radiazioni dei raggi di un pezzo della cometa di Halley, Emily subisce una trasformazione che la rende incredibilmente bella e formidabilmente potente. Più tardi la ragazza finisce (nei comics), per essere attaccata da un vampiro, cosa che, ovviamente, diventa anche lei.

In aggiunta a questo casting, la seconda stagione di Black Lightning sta anche pensando a Janga come personaggio ricorrente, descritto come un maschio afro-americano di circa 20 anni che è un fortissimo combattente. Inoltre, dovrebbe fare capolino anche Thierry, che è descritto come un maschio afro-americano di quasi 60 anni. Thierry è considerato un leader e e un papà dolce e potente. Non solo è in ottima forma fisica, Thierry ha anche uno sguardo penetrante.