Black Lightning: L'inizio della quarta stagione è ispirato ad eventi realmente accaduti

Si torna a parlare della premiere di Black Lightning 4, il produttore esecutivo ha infatti rivelato che una delle scene iniziali dello show prodotto da The CW è ispirato ad un fatto di cronaca realmente accaduto.

La serie incentrata sulla famiglia di supereroi ha già fatto il suo debutto in America, con il primo episodio della quarta stagione, che è stato annunciato sarà la parte conclusiva dello show. Una delle prime scene della premiere di Black Lightning è incentrata su un fatto realmente accaduto: il protagonista nota infatti due poliziotti di Freeland mentre stanno arrestando e picchiano un giovane ragazzo che aveva con sé un violino. Di fronte alle insistenze di Jefferson, che chiedeva ai due di lasciare stare il ragazzo, i poliziotti iniziano a minacciare il supereroe, che decide di usare quindi i suoi poteri su di loro.

Ecco il commento di Salim Akil, showrunner intervistato dai giornalisti sulla scena: "L'inizio è ispirato alle vicende di Elijah McCain, un giovane ragazzo ucciso in Colorado. La nostra è una scena molto equilibrata, trovate lo ying e lo yang, in un momento Jefferson si sente nel giusto per il suo lavoro con i poliziotti, poi si sente quasi un giustiziere mentre affronta un membro di una gang, perché in quel momento non sta cercando di salvare nessuno. Voleva vendicarsi, quella scena mi è piaciuta perché è chiaro lo ying e lo yang. Affronteremo le conseguenze del suo gesto, sarà divertente, come quando Batman o Superman sono diventati cattivi".

Infine, vi segnaliamo il poster della quarta stagione di Black Lightning.