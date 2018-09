Black Lightning: Kearran Giovanni sarà un personaggio ricorrente della seconda stagione

Kearran Giovanni, nota per il ruolo di Amy Skies in Major Crimes, è stata scelta dalla CW per entrare a far parte del cast della seconda stagione di Black Lightning, serial basato sull'omonimo personaggio dei fumetti inerpretato da Cress Williams.

A dare l'annuncio è stato il portale Deadline, secondo cui l'attrice vestirà i panni di Cutter, una donna intelligente, orgogliosa e di bell'aspetto, che non si fa alcun problema a mettere al tappeto gli uomini. La descrizione ufficiale la indica come una mercenaria allenata dall'Intelligence britannica, ma non sappiamo se sarà un'alleata del team di eroi o il temibile villain da affrontare.

Il nuovo arco narrativo di Black Lightning debutterà il 9 ottobre sulla CW, subito dopo la premiere della quarta stagione di The Flash. La serie è stata pubblicata in Italia su Netflix con un episodio a settimana. Questa la sinossi ufficiale:

Jefferson Pierce (Cress Williams) e la sua famiglia sono sopravvissuti all'attacco di Tobias (Marvin Jones III), ma non ancora fuori pericolo. Preoccupato per la sicurezza degli studenti di Garfield, il consiglio di amministrazione considera una mozione per chiudere la scuola, costringendo Jefferson ad andare da Napier Frank (guest star Robert Townsend) per influenzare il voto. Jennifer (China Anne McClain) lotta con i suoi poteri e le sue azioni hanno ripercussioni impreviste. Nel frattempo, Anissa (Nafessa Williams) trova un nuovo modo per sdebitarsi con Freeland. Infine, Lynn (Christine Adams) continua la sua ricerca con grande sgomento dell'agente Odell (guest star Bill Duke).