Black Lightning ci mostra i suoi sorprendenti poteri nel nuovo trailer diffuso da The CW!

Nelle ultime ore,ha rilasciato un nuovo trailer per mostrarci sia il mondo in cui vive Black Lightning che i tremendi poteri elettrici del supereroe di colore di casa. Proprio il crimine che alberga fra le strade della sua città costringerà il vigilante a tornare in azione!

Il trailer visionabile in chiosa all’articolo ed il nuovo serial di The CW hanno per protagonista il padre di famiglia Jefferson Pierce (Cress Williams), un eroe ritirato che nove anni prima dei fatti raccontati nello show pattugliava le strade della propria città nei panni del vigilante noto come Black Lightning. Quando i criminali, che negli ultimi anni hanno avuto vita facile, minacceranno l’esistenza delle sue giovani figlie, Jefferson non esiterà un solo istante a riabbracciare la sua vecchia vita per tirarle fuori dai guai e dare una lezione ai delinquenti capitanati da Tobias Whale.

Durante una recenta intervista, lo showrunner Salim Akil ha spiegato ai microfoni di ComicBook la sua personale visione della serie del protagonista principale: “Non sto curando lo show di un supereroe. Il mio show ruota attorno ad un uomo che ha una famiglia e sta cercando di migliorare la comunità in cui vive. Qualcuno mi ha domandato quale sia l’aspetto dello show più complicato… Sono proprio io: devo capire che il personaggio ha dei superpoteri ed evitare di scrivere un intero script senza che lui li utilizzi.”



Come detto dallo stesso Jefferson Pierce nel trailer, “Black Lightning is back!”. Beh, quasi. La nuova serie The CW partirà soltanto il prossimo 16 gennaio, occupando lo slot orario appartenuto in precedenza a Legends of Tomorrow.