Black Lightning: Nafessa Williams vorrebbe un crossover con Supergirl

In una recente intervista concessa a The Advocate, Nafessa Williams, star della serie televisiva Black Lightning, si è detta più che favorevole a un possibile crossover tra la sua serie e quella di Supergirl, dello stesso network.

All'attrice è stato chiesto infatti con quale altro show della The CW piacerebbe incrociare la propria strada qualora ne avesse l'opportunità un futuro e la Williams ha dichiarato che lo show in questione sarebbe Supergirl, e molti fan sarebbero proprio d'accordo con le sue parole, visto anche l'enorme potenziale narrativo dell'avere due personaggi femminili così forti e apprezzati.

"Ho già combattuto con Black Lightning, quindi so giù com'è combattere con un supereroe uomo. Quindi penso sarebbe davvero grandioso un crossover con Supergirl, con una storia al femminile davvero potente. Di sicuro avrei voglia di unire le forze con un altro supereroe donna, non c'è dubbio su questo".

La Williams non è l'unica attrice della The CW ad auspicare a un crossover con Supergirl, anche Emily Bett Rickards di Arrow aveva paventato l'idea di apparire come Felicity in uno degli episodi di Supergirl, se avesse avuto l'opportunità di scegliere un'altra serie oltre alla sua in cui fare un'apparizione: "Penso ci sia sicuramente un'opportunità perché ciò avvenga, non vedo perché non dovrebbe accadere. Abbiamo rotto tutte le regole che in pratica ce lo impedivano, quindi penso dovremmo proprio farlo e credo anche che [Supergirl] sarebbe il mio show preferito con cui realizzare un crossover in generale, perché è Supergirl!".

La seconda stagione di Black Lightning si è conclusa con il sedicesimo episodio lo scorso marzo; nel gennaio 2019 la serie The CW è stata rinnovata per una terza stagione. La quarta stagione di Supergirl è invece terminata lo scorso 19 maggio.