Black Lightning: nella seconda stagione anche Sofia Vassilieva

Black Lightning tornerà su The CW con la seconda stagione a partire dal 9 ottobre. Oltre ai componenti del cast della prima stagione ci sarà un volto nuovo. Sofia Vassilieva è stata scelta per interpretare l'eroina Looker nella seconda stagione dello show. Un personaggio ufficializzato la scorsa settimana e che ora ha un volto.

TVLine ha quindi confermato la presenza del personaggio con il volto di Sofia Vassilieva, già vista in Supergirl. Non è ancora chiaro quanto questa versione di Looker avrà in comune con la sua controparte a fumetti ma lo showrunner Salim Akil ha dichiarato:"Sarà davvero interessante il modo in cui affrontiamo la storia...penso che le persone si divertiranno, ma sentiranno anche la sfida".

L'attrice non è nuova al genere visto che in precedenza aveva avuto un piccolo ruolo in Supergirl.

Sofia Vassilieva è nota sul grande schermo per aver recitato nel ruolo della giovane e malata protagonista di La custode di mia sorella, per la regia di Nick Cassavetes.

Nel corso degli anni ha spesso recitato in episodi singoli di show tv come Lucifer, Criminal Minds: Beyond Borders, oltre ad aver avuto un ruolo ricorrente in Medium, dove interpretava una delle figlie della protagonista, Patricia Arquette.

Basatosi sul personaggio DC Fulmine Nero, Black Lightning comprende nel cast principale Cress Williams, China Anne McClain, Nafessa Williams, Christine Adams, Marvin Jones III, Damon Gupton e James Remar.

La serie in Italia è distribuita sulla piattaforma streaming di Netflix.