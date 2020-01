Black Lightning, nuove sfide per i Pierce nella sinossi di The Book of Markovia: ch. 2

The CW ha pubblicato la sinossi ufficiale di The Book of Markovia: Chapter Two, l'episodio di Black Lightning che andrà in onda il 27 gennaio e in cui la famiglia Pierce si troverà di fronte a una nuova sfida da superare.

Così, dopo aver letto la sinossi di The Book of Markovia: Chapter One: Blessings and Curses Reborn, il primo episodio post-crossover Crisi sulle Terre Infinite, è tempo di scoprire quale direzione prenderà lo show con protagonista Cress Williams.



Nell'undicesimo episodio della terza stagione, infatti, la famiglia Pierce dovrà vedersela con l'organizzazione ASA, in seguito al conflitto emerso tra Jefferson/Black Lightning e l'agente Odell (Bill Duke). Inoltre, Lynn (Christine Adams) dovrebbe essere ancora coinvolta nel tentativo di salvare i bambini metaumani di Freeland.



Leggiamo dunque la sinossi ufficiale di The Book of Markovia: Chapter Two: "La caccia - Jefferson, Anissa (Nafessa Williams) e Jennifer (China Anne McClain) scoprono che l'ASA è alla caccia dell'intera famiglia Pierce. Nel frattempo, Lynn compie un'azione impensabile". L'episodio è stato diretto da Tasha Smith, mentre la sceneggiatura è stata scritta da Lamont Magee.



Ricordiamo che il 14 gennaio saranno trasmesse le due parti conclusive dell'ambizioso crossover che sta sconvolgendo l'Arrowverse e vi rimandiamo al recap dei primi tre episodi di Crisi sulle Terre Infinite, in modo da rinfrescarvi la memoria e prepararvi allo scontro finale con L'Anti-Monitor.