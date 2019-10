Black Lightning: nel nuovo episodio vedremo il ritorno di un personaggio

La sinossi del quarto episodio di Black Lightning ha rivelato quali saranno le prossime sfide che la famiglia Pierce dovrà affrontare. Ma a quanto pare non saranno soli a Freeland, infatti nella nuova puntata della serie scopriamo che ritornerà un personaggio già conosciuto dai fan.

Intitolato "Book of Occupation: Chapter Two", possiamo scoprire le macchinazioni di Odel e del gruppo ASA, intenti ad analizzare tutti i meta umani in loro custodia. Quindi il personaggio interpretato da Bill Duke decide di riattivare Khalil Payne, messo fuori uso da Tobias Whale. Compito di Khalil sarà quello di eliminare la sua stessa madre, anche se alcuni pensavano che il fatto che gli sia stato chiesto di uccidere un suo parente avrebbe indebolito il suo condizionamento.

Le gesta di Khalil mettono subito a tacere i suoi critici, infatti inietta a sua madre del veleno, che ha un effetto istantaneo, uccidendo la donna. Dopo il finale della seconda stagione in pochi avrebbero pensato di rivedere il personaggio di Jordan Calloway, anche se non sappiamo come reagirà Jennifer Pierce al cambiamento avvenuto a quello che era stato il suo ragazzo.

Come potete vedere da questa foto presa dal dietro le quinte di Black Lightning lo show farà parte dell'atteso crossover Crisi sulle Terre Infinite, insieme a The Flash, Arrow e Supergirl.