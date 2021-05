Black Lightning: prima occhiata al series finale in questa nuova anteprima

La quarta stagione sarebbe stata l'ultima per Black Lightning lo sapevamo e adesso possiamo dare uno sguardo al finale di serie che andrà in onda come sempre su The CW il prossimo 24 maggio. La puntata chiuderà la serie in maniera definitiva ma potrebbe lasciare alcune porte aperte alla produzione di spin-off e serie collaterali.

La nuova promo dedicata al series finale sottolinea come si tratterà dell'ultima volta in cui vedremo in azioni i nostri eroi. Questa per il momento è la sinossi ufficiale: "Dopo quattro stagioni questa serie elettrizzante e rilevante che ha spostato gli equilibri e il terreno di scontro arriva alla sua conclusione. Cress Williams, Nafessa Williams, Christine Adams, China Anne McClain, James Remar, Marvin Jones III, Jordan Calloway e Chantal Thuy sono i protagonisti. L'episodio è stato scritto da Charles D. Holland e diretto da Salim Akil".

La serie, incentrata sul supereroe ed educatore Jefferson Pierce/Black Lightning (Cress Williams), ha debuttato nel gennaio 2018 ed è diventata il primo dei numerosi spettacoli di supereroi della The CWincentrato su una famiglia di eroi, con le figlie di Pierce Jennifer (China Anne McClain) e Anissa (Nafessa Williams) che interpretano i ruoli di Fulmine e Tuono.

"Quando abbiamo iniziato il viaggio di Black Lighting, sapevo che Jefferson Pierce e la sua famiglia di potenti donne nere sarebbero stati un'aggiunta unica al genere dei supereroi", ha detto il creatore della serie Salim Akil a Variety in una dichiarazione."L'amore che Blerds e tutti i fan dei fumetti di tutto il mondo hanno mostrato a questa serie nelle ultime tre stagioni ha dimostrato quello che immaginavamo, le persone di colore vogliono vedersi in tutte le loro complessità."

La porta rimane comunque ancora aperta, ultimamente si parla molto di un possibile spin-off su Painkiller.

Il series finale di Black Lightning andrà in onda il 24 maggio 2021 su The CW.