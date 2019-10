Black Lightning: online una foto dal dietro le quinte di Crisi sulle Terre Infinite

Mentre continua la terza stagione dedicata all'eroe di Freeland, come potete vedere nel promo della seconda puntata di Black Lightning, in questa foto presa dal dietro le quinte, l'eroe interpretato da Cress Williams si prepara ad affrontare le sfide di Crisi sulle Terre Infinite.

Nel post di Instagram condiviso dall'attore, e che trovate in calce alla notizia, possiamo vederlo alla guida del Waverider, sul set dello show Legends of Tomorrow. Sullo sfondo è possibile notare inoltre i numerosi supereroi che dovranno affrontare l'Anti-Monitor: oltre a Grant Gustin i fan hanno riconosciuto subito Tyler Hoechlin e Brandon Routh nei loro costumi da Superman, insieme a loro Audrey Marie Anderson con addosso i classici guanti, pantaloni e stivali di Harbinger.

Non sappiamo ancora quale sarà il ruolo di Black Lightning nel crossover, anche se erano in molti a chiedere la sua inclusione, grazie all'alta qualità delle puntate della serie TV presente su Netflix e prodotta da The CW.

Nel frattempo se cercate ulteriori informazioni sulla terza stagione dello show ecco la sinossi ufficiale dei primi due episodi di Black Lightning, in cui scopriremo come continuerà la storia della famiglia Pierce, ormai divisa e vulnerabile e che dovrà affrontare l'invasione dei celebri Markoviani.

Cosa ne pensate della presenza di Black Lightning in Crisi sulle Terre Infinite? Fatecelo sapere con un commento alla notizia.